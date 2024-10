Maltempo a Pesaro, chiuso il cavalcaferrovia della statale 16 per una frana (Di domenica 20 ottobre 2024) Pesaro, 20 ottobre 2024 – Il Maltempo che sta flagellando mezza Italia si è abbattuto anche nel Pesarese e nel Fanese, soprattutto a Marotta. Il cavalcaferrovia della statale ss16 rimarrà chiuso anche domani, lunedì 21 ottobre, a causa di una frana. In attesa di ripristinare la viabilità la circolazione è indirizzata verso via Kolbe, aperta a doppio senso. Ne dà notizia il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani. Alluvione in Emilia Romagna, ragazzo morto a Bologna "Tanta pioggia e molti danni” "La pioggia è stata tanta e i danni numerosi - dichiara - . Le zone più critiche sono state quella di Montegranaro, Muraglia e Loreto, dove il sottopasso di via De Gasperi è stato chiuso per circa otto ore, il Curvone della Nazionale, la SS16 tra Pesaro e Fano, la strada Monte Ardizio". Ilrestodelcarlino.it - Maltempo a Pesaro, chiuso il cavalcaferrovia della statale 16 per una frana Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Ilche sta flagellando mezza Italia si è abbattuto anche nel Pesarese e nel Fanese, soprattutto a Marotta. Ilss16 rimarràanche domani, lunedì 21 ottobre, a causa di una. In attesa di ripristinare la viabilità la circolazione è indirizzata verso via Kolbe, aperta a doppio senso. Ne dà notizia il sindaco di, Andrea Biancani. Alluvione in Emilia Romagna, ragazzo morto a Bologna "Tanta pioggia e molti danni” "La pioggia è stata tanta e i danni numerosi - dichiara - . Le zone più critiche sono state quella di Montegranaro, Muraglia e Loreto, dove il sottopasso di via De Gasperi è statoper circa otto ore, il CurvoneNazionale, la SS16 trae Fano, la strada Monte Ardizio".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - acqua in autostrada : tratto chiuso al traffico - Dopo l’ottobrata, che ha portato di nuovo il caldo nel nostro paese, negli ultimi giorni si è abbattuto sulla penisola un potente nubifragio. (Continua…) Leggi anche: Blitz nella villa di Putin, attivisti ucraini invadono l’abitazione: “Abbiamo assaltato il castello” Leggi anche: Patente, addio all’esame pratico in questi casi: l’ultima novità Maltempo, acqua invade autostrada L’acqua ... (Tvzap.it)

Maltempo - acqua in autostrada : tratto chiuso al traffico - L’accusa è terribile Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la deviazione del traffico veicolare, in attesa dell’arrivo di una squadra specializzata in autospurghi per drenare l’acqua accumulata. >> “Stanno per arrestare uno”. (Caffeinamagazine.it)

Maltempo a Modena : chiuso il traffico su ponti e strade nella provincia - Gli utenti della strada sono stati invitati a seguire percorsi alternativi e a prestare la massima attenzione. Ultimo aggiornamento il 20 Ottobre 2024 da Marco Mintillo Facebook WhatsApp Twitter . Interventi sulle strade chiuse a Modena In risposta all’emergenza, è stata chiusa anche la strada Pedemontana, estesa dalla rotatoria di Settecani fino allo svincolo di Vignola, nonché l’innesto ... (Gaeta.it)