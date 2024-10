Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Norris batte Verstappen per 31 millesimi, le Ferrari partiranno in seconda fila

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.12 Termina qui latestuale dellagiornata del Gran Premio degli Stati Uniti d’America. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti voi. 1.10 Carlos Sainz e Charles Leclercfianco a fianco nella gara di domani. Laha monopolizzato lae domani potrà provare ad attaccare i due davanti in una gara che si preannuncia spettacolare 1.08ha risposto da campione alla vittoria dinella Sprint Race. Il britannico ha firmato un giro mostruoso strappando la pole position al rivale. L’olandese ha da recriminare per una sbavatura in curva 19 nel primo tentativo e per non aver potuto concludere il secondo giro. 1.