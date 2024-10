Lettera43.it - Le nubi sull’app cinese dei beni di lusso, la crisi dei videogiochi a Tokyo e altre pillole dall’Oriente

(Di domenica 20 ottobre 2024) Dimenticatevi Temu, AliExpress e DhGate. C’è un’altra piattaformadi e-commerce che sta facendo molto parlare di sé per il suo particolare modo di operare. Si chiama DeWu, ma è nota anche come Poizon. È stata fondata nel 2015 dal tycoon Yang Bing, amministratore delegato di Shanghai Shizhuang Information Technology, e in un primo momento aveva come scopo quello di consentire agli utenti di acquistare e rivendere sneaker. A partire dal 2018 ha cambiato core business trasformandosi in un marketplace più completo. Dal 2021 ha iniziato a vendere in tutto il mondo (e non solo in Cina) abbigliamento di marca, borse, orologi, e pure elettronica e giocattoli. Il suo nuovo obiettivo? Rivoluzionare il mercato internazionale deidioffrendo sconti consistenti sui prodotti, in certi casi anche fino al 40 per cento. L’appDeWu (Getty).