La sorella di Liam Payne rompe il silenzio con una straziante lettera | Mi dispiace non averti potuto salvare

La sorella di Liam Payne parla dopo la tragedia - la toccante lettera - Liam è il mio migliore amico, nessuno è mai riuscito a farmi ridere quanto lui, le sue imitazioni mi facevano sempre venire le rughe e lui amava vedere quanto riusciva a far ridere. Mi dispiace di non averti potuto salvare. Sono sempre in soggezione per il tuo talento, dovrebbe essere illegale essere così talentuosi e avere la capacità non solo di essere bravi, ma di essere maledettamente ... (Biccy.it)

