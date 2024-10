La Roma in difficoltà resta una grande sfida per l’Inter, dice Inzaghi (Di domenica 20 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Simone Inzaghi si aspetta ancora che l’Inter dia il massimo in vista di una dura prova contro la Roma in difficoltà domenica. La Roma ha vinto solo due delle nove partite tra tutte le competizioni in questa stagione, anche se la squadra di Ivan Juric è imbattuta nelle ultime tre partite casalinghe. l’Inter, nel frattempo, è scivolata al terzo posto dopo la vittoria della Juventus sabato, e cerca la quarta vittoria in rimbalzo dopo la sconfitta per 2-1 nel derby contro il Milan. E anche se affronta una squadra ancora alla ricerca del massimo della forma, Inzaghi ha avvertito l’Inter di non abbassare la guardia. “Sappiamo che tipo di avversario dovremo affrontare”, ha detto Inzaghi sabato a Inter TV. Justcalcio.com - La Roma in difficoltà resta una grande sfida per l’Inter, dice Inzaghi Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Simonesi aspetta ancora chedia il massimo in vista di una dura prova contro laindomenica. Laha vinto solo due delle nove partite tra tutte le competizioni in questa stagione, anche se la squadra di Ivan Juric è imbattuta nelle ultime tre partite casalinghe., nel frattempo, è scivolata al terzo posto dopo la vittoria della Juventus sabato, e cerca la quarta vittoria in rimbalzo dopo la sconfitta per 2-1 nel derby contro il Milan. E anche se affronta una squadra ancora alla ricerca del massimo della forma,ha avvertitodi non abbassare la guardia. “Sappiamo che tipo di avversario dovremo affrontare”, ha dettosabato a Inter TV.

