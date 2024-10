La Fiorentina dilaga in trasferta, 6 gol al Lecce. Il Venezia cede il passo all'Atalanta 0-2 (Di domenica 20 ottobre 2024) Lecce-Fiorentina 0-6 RETI: 20' e 45'pt Cataldi, 34'pt e 9'st Colpani, 16'st Beltran, 27'st Parisi. Lecce ( 4-4-2): Falcone 5.5; Guilbert 4.5 (42'st Jean sv), Baschirotto 5, Gaspar 5, Gallo 4; Oudin 5 (1'st Morente 5.5), Ramadani 5.5 (30'st Kaba 6), Pierret 5.5 (1'st Coulibaly 6), Dorgu 5; Krstovic 5, Rebic 5 (1'st Banda 5.5). In panchina: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Rafia, Sansone, McJannet, Feedpress.me - La Fiorentina dilaga in trasferta, 6 gol al Lecce. Il Venezia cede il passo all'Atalanta 0-2 Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 20 ottobre 2024)0-6 RETI: 20' e 45'pt Cataldi, 34'pt e 9'st Colpani, 16'st Beltran, 27'st Parisi.( 4-4-2): Falcone 5.5; Guilbert 4.5 (42'st Jean sv), Baschirotto 5, Gaspar 5, Gallo 4; Oudin 5 (1'st Morente 5.5), Ramadani 5.5 (30'st Kaba 6), Pierret 5.5 (1'st Coulibaly 6), Dorgu 5; Krstovic 5, Rebic 5 (1'st Banda 5.5). In panchina: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Rafia, Sansone, McJannet,

Highlights e gol Lecce-Fiorentina 0-6 : Serie A 2024/25 (VIDEO) - The post Highlights e gol Lecce-Fiorentina 0-6: Serie A 2024/25 (VIDEO) appeared first on SportFace. Reti anche per Beltran e Parisi. Doppiette per i due nuovi acquisti Cataldi e Colpani. Il Lecce era rimasto in 10 uomini dal 45? del primo tempo a causa di un fallo di Gallo su Dodò all’imbocco dell’area di rigore. (Sportface.it)

Serie A - la Fiorentina gioca a tennis con il Lecce : finisce 6-0 - A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Ikone, Moreno, Martinez Quarta, Kayode. Unica nota preoccupante l’infortunio dell’attaccante Gudmunsson dopo nove minuti: è stato sostituito da Beltran. FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens (66? Parisi). Lecce – Fiorentina 0-6 LECCE (4-4-2): Falcone, Guilbert (87? Jean), Gaspar, Baschirotto, Gallo, Oudin (46? Morente), ... (Corrieretoscano.it)

Tracollo del Lecce contro la Fiorentina - Il Lecce ha tentato di reagire, ma il match continuava a riservare sorprese, con Kean che ha subito un infortunio alla caviglia ma ha deciso di restare in campo con un’ampia fasciatura. A seguire, una magistrale battuta di Cataldi da calcio di punizione ha portato il punteggio sullo 0-3, completando un primo tempo da incubo per il Lecce. (Terzotemponapoli.com)