Kasatkina-Andreeva oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Ningbo 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) DariasfideràMirranella finale del WTA 500 di, torneo di scena sui campi in cemento della città cinese. Derby russo nell’atto conclusivo in Asia, dove entrambi le giocatrici hanno salvato energie in finale dato che le rispettive avversarie, Badosa e Muchova, si sono ritirate dopo un solo set. Obiettivo secondo titolo stagionale sia perche per, che si affronteranno per la prima volta in carriera e non vorranno sfigurare. Dasha vuole consolidare il proprio piazzamento in top 10, mentre la classe 2007 vuole continuare a scalare il ranking e salire al numero 16 (eventualmente best ranking). PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, domenica 20 ottobre, alle ore 11:00 italiane.