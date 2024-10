Inter-Juventus Women, le formazioni ufficiali: Piovani ne cambia 5! (Di domenica 20 ottobre 2024) Inter-Juventus Women è uno dei big-match di giornata in programma alle 12, valida per la settima giornata del campionato di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre e le scelte di mister Gianpiero Piovani. Inter-Juventus Women – LE formazioni ufficiali Inter (3-1-4-2): 1 Runarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andres; 4 Pedersen; 28 Diaz, 23 Magull, 21 Tomaselli, 13 Merlo; 36 cambiaghi, 15 Serturini.A disposizione: 12 Piazza, 94 Baldi, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 10 Karchouni, 14 Robustellini, 17 Fordos, 20 Detruyer, 31 Wullaert, 33 Bartoli.Coach: Gianpiero Piovani Juventus (3-4-3): 18 Peyraud; 71 Lenzini, 25 Calligaris, 20 Cascarino; 22 Bergamaschi, 21 Caruso, 15 Bennison, 13 Boattin; 9 Cantore, 10 Girelli, 11 Bonansea. Inter-news.it - Inter-Juventus Women, le formazioni ufficiali: Piovani ne cambia 5! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è uno dei big-match di giornata in programma alle 12, valida per la settima giornata del campionato di Serie A Femminile. Di seguito ledelle due squadre e le scelte di mister Gianpiero– LE(3-1-4-2): 1 Runarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andres; 4 Pedersen; 28 Diaz, 23 Magull, 21 Tomaselli, 13 Merlo; 36ghi, 15 Serturini.A disposizione: 12 Piazza, 94 Baldi, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 10 Karchouni, 14 Robustellini, 17 Fordos, 20 Detruyer, 31 Wullaert, 33 Bartoli.Coach: Gianpiero(3-4-3): 18 Peyraud; 71 Lenzini, 25 Calligaris, 20 Cascarino; 22 Bergamaschi, 21 Caruso, 15 Bennison, 13 Boattin; 9 Cantore, 10 Girelli, 11 Bonansea.

Inter-Juventus Women - la lista delle convocate di Piovani!

Le nerazzurre hanno iniziato in maniera molto convincente la stagione: i 14 punti fin qui totalizzati, frutto di 4 vittorie e 2 pareggi, portano la squadra allenata da Gianpiero Piovani al terzo posto momentaneo in classifica. IL PUNTO – L'Inter Women sfiderà domani alle 12 la Juventus nella sfida valida per la settima giornata della Serie A Femminile

Serie A Femminile | Inter-Juventus Women - probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica 20 ottobre alle ore 12:00, l'Inter ospiterà la Juventus Women all'Arena Civica di Milano per la settima giornata della Serie A Femminile. Le bianconere arrivano a questo match con grande entusiasmo dopo la straordinaria vittoria. Un incontro atteso, che promette spettacolo e intensità.

Inter Women - Cambiaghi : «Con la Juventus arriviamo cariche. Ecco dove possiamo migliorare»

STAGIONE– «Mi aspettavo un inizio di stagione cosi? Si, lo speravo. Il big match della Serie A femminile sarà senza dubbio quella tra Inter Women e le bianconere Michela Cambiaghi, attaccante dell'Inter Women, è intervenuta ai microfoni di Inter Tv alla vigilia del match contro la Juventus Women, match attesissimo da ambo le parti.