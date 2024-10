Inaugurata la nuova scuola dell'infanzia ad Artegna (Di domenica 20 ottobre 2024) L'inaugurazione di una nuova scuola rappresenta la garanzia di vita per una piccola comunità di montagna, nell'ottica di un percorso che ci vede impegnati a sostegno delle famiglie e della natalità". Lo ha detto l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli partecipando, sabato 19 ottobre Udinetoday.it - Inaugurata la nuova scuola dell'infanzia ad Artegna Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'inaugurazione di unarappresenta la garanzia di vita per una piccola comunità di montagna, nell'ottica di un percorso che ci vede impegnati a sostegnoe famiglie ea natalità". Lo ha detto l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli partecipando, sabato 19 ottobre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agricoltura - inaugurata la nuova sede della Cia di Domodossola - Operativa dallo scorso aprile, ma con un taglio del nastro rimandato al termine della campagna 730 per prestare servizio fiscale alla cittadinanza, la nuova sede si trova. É stata inaugurata ieri, venerdì 18 ottobre, la nuova sede della Confederazione italiana agricoltori (Cia) di Domodossola. (Novaratoday.it)

Inaugurata la nuova Area Security dell’Aeroporto Valerio Catullo : un passo avanti per il trasporto aereo - Inoltre, si prevede una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 700 tonnellate annue. Parte del piano di sviluppo comprende anche il miglioramento della rete di collegamenti ferroviari tra l’aeroporto, Verona e il Lago di Garda, creando ulteriori opportunità per l’interconnessione con le ferrovie nazionali. (Gaeta.it)

Inaugurata una nuova scuola primaria ad Ambohimitombo : un segno di speranza per il Madagascar - Obiettivi del progetto scolastico Il progetto voluto da Africa Mission è nato per colmare un vuoto educativo nella comunità di Ambohimitombo. Famiglie e residenti del villaggio vedono la nuova struttura come un simbolo di speranza e progresso. I volontari coinvolti nella realizzazione del progetto hanno testimoniato gli effetti positivi che l’istruzione può avere sulla crescita individuale e ... (Gaeta.it)