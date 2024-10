Amica.it - Il ritorno del maschio metrosexual, che ama la skincare

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Gli uomini sono i veri beauty addicted dei nostri tempi. Negli ultimi anni sembra, infatti, che il concetto di mascolinità abbia seguito un’evoluzione tale da essere andato sempre più incontro ai modelli e alle dinamiche della controparte femminile. Così, mentre sui social media spopolano i selfie di sex symbol come attori, cantanti e modelli alle prese con maschere e sieri viso, la cosmesi maschile si specializza. E cresce anche a livello di dimensioni di mercato. Tendenze beauty uomo: un settore in crescita I dati parlano chiaro: secondo Statista, a livello globale, solo nel biennio 2021-2023, il comparto dei prodotti di bellezza maschili è cresciuto del 13,5 per cento.