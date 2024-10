Harry e Meghan ignorano la Royal Family: gli ex Duchi Sussex passeranno il Natale con la famiglia di Diana? (Di domenica 20 ottobre 2024) Harry e Meghan hanno già impegni per Natale. L’idea è quella di passare le feste a casa degli zii di lui: stoccata alla Royal Family. Harry e Meghan ai ferri corti con l’Inghilterra. Almeno fino a questo momento. Gli ex Duchi di Sussex restano in America nel loro “esilio forzato”: entrambi hanno scelto da tempo di chiudere i ponti con la Royal Family. La dipartita della Regina Elisabetta II ha accelerato ulteriormente questa uscita di scena dal protocollo reale che andava avanti da diversi anni. Harry e Meghan (ANSA-Cityrumors.it)Se, però, in precedenza Harry aveva tagliato i ponti con tutti, ma conservava un rapporto ottimo con il fratello William, adesso non è più così. I due non si parlano ormai da parecchio. Si evitano e non ci sarebbe modo di riconciliarsi. Eppure entrambi, come fratelli, hanno sempre avuto una complicità forte. Cityrumors.it - Harry e Meghan ignorano la Royal Family: gli ex Duchi Sussex passeranno il Natale con la famiglia di Diana? Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di domenica 20 ottobre 2024)hanno già impegni per. L’idea è quella di passare le feste a casa degli zii di lui: stoccata allaai ferri corti con l’Inghilterra. Almeno fino a questo momento. Gli exdirestano in America nel loro “esilio forzato”: entrambi hanno scelto da tempo di chiudere i ponti con la. La dipartita della Regina Elisabetta II ha accelerato ulteriormente questa uscita di scena dal protocollo reale che andava avanti da diversi anni.(ANSA-Cityrumors.it)Se, però, in precedenzaaveva tagliato i ponti con tutti, ma conservava un rapporto ottimo con il fratello William, adesso non è più così. I due non si parlano ormai da parecchio. Si evitano e non ci sarebbe modo di riconciliarsi. Eppure entrambi, come fratelli, hanno sempre avuto una complicità forte.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da Kate Middleton a Meghan Markle : i migliori royal look d’autunno - Charlène di Monaco ha optato per un completo in maglia a coste, composto da maglione con maniche a palloncino e gonna midi dal taglio dritto. Mary di Danimarca ha optato per una mise sui toni del viola firmata Soeren Le Schmidt composta da: cappotto abito con fascia e guanti. Non è mai troppo presto per studiare i trend moda. (Amica.it)

“Li hanno fatti fuori”. Harry e Meghan Markle - colpo bassissimo. La royal family ha preso la sua decisione - La royal family ha già preso la sua decisione Nessun invito per la cena di Natale da parte di Buckingham Palace per Harry e Meghan. Di sicuro, i sudditi della Corona che speravano in una riconciliazione sono rimasti delusi. La spaccatura all’interno della famiglia reale inglese sembra ormai insanabile. (Caffeinamagazine.it)

Meghan Markle contro tutti : l’ennesimo colpo alla royal family - Di certo, l’attrice non ha preso a ben volere questa decisione da parte di Buckingham Palace. Meghan Markle ricevete l’ennesimo colpo dalla royal family La situazione tra Meghan Markle e la royal family si è fatta ancora più intrigata e complessa con le ultime vicende. Ciò non è assolutamente avvenuto per Meghan Markle. (Velvetgossip.it)