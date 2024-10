Giuntoli: “Pogba? E’ tanto tempo che è fermo” (Di domenica 20 ottobre 2024) Cristiano Giuntoli, Football Director della Juve, ai microfoni di Dazn ha detto la sua su Pogba. Prima della sfida di campionato contro la Lazio, l’ex ds del Napoli ha praticamente chiuso la porta al ritorno di Pogba. Qualche giorno fa il centrocampista francese, cui il Tas ha ridotto la squalifica per doping a 18 mesi, aveva espresso la sua volontà di ricominciare con la Juve e di essere disposto a rinunciare anche a dei soldi. Le parole del dirigente bianconero lasciano poco spazio ad interpretazioni. di seguito le dichiarazioni di Giuntoli ai microfoni di DAZN. Terzotemponapoli.com - Giuntoli: “Pogba? E’ tanto tempo che è fermo” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Cristiano, Football Director della Juve, ai microfoni di Dazn ha detto la sua su. Prima della sfida di campionato contro la Lazio, l’ex ds del Napoli ha praticamente chiuso la porta al ritorno di. Qualche giorno fa il centrocampista francese, cui il Tas ha ridotto la squalifica per doping a 18 mesi, aveva espresso la sua volontà di ricominciare con la Juve e di essere disposto a rinunciare anche a dei soldi. Le parole del dirigente bianconero lasciano poco spazio ad interpretazioni. di seguito le dichiarazioni diai microfoni di DAZN.

