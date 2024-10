Furto in abitazione in pieno giorno, bottino da mille euro (Di domenica 20 ottobre 2024) Furto in abitazione in pieno giorno, nella giornata di ieri, sabato 19 ottobre 2024. Intorno all'ora di pranzo, i soliti ignoti, si sono introdotti all'interno di una residenza privata a Varmo. I malviventi, dopo aver forzato una finestra, hanno asportato dall'abitazione circa mille euro in Udinetoday.it - Furto in abitazione in pieno giorno, bottino da mille euro Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)inin, nella giornata di ieri, sabato 19 ottobre 2024. Intorno all'ora di pranzo, i soliti ignoti, si sono introdotti all'interno di una residenza privata a Varmo. I malviventi, dopo aver forzato una finestra, hanno asportato dall'circain

