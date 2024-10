Festa del Cinema, il ministro Giuli al docufilm sulla Segre: “Non esiste il monopolio dell’antifascismo” (Di domenica 20 ottobre 2024) Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è intervenuto all’anteprima del documentario su Liliana Segre di Ruggero Gabbai, presentato alla 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma. “Il mio essere qui è per celebrare e confermare l’amicizia con una donna straordinaria che già avevo avuto modo di conoscere da presidente del Maxxi, quando una sua foto campeggiava nella mostra dedicata a donne straordinarie” ha detto Giuli. “È la conferma che il monopolio dell’antifascismo non esiste, bisogna celebrarlo tutti ricordando l’importanza di figure perseguitate che ci sono ancora e quelle che non ci sono più”. Per il ministro “il Cinema serve a cristallizzare e tenere viva la memoria su episodi della Storia da non dimenticare“. Secoloditalia.it - Festa del Cinema, il ministro Giuli al docufilm sulla Segre: “Non esiste il monopolio dell’antifascismo” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ildella Cultura Alessandroè intervenuto all’anteprima del documentario su Lilianadi Ruggero Gabbai, presentato alla 19ma edizione delladeldi Roma. “Il mio essere qui è per celebrare e confermare l’amicizia con una donna straordinaria che già avevo avuto modo di conoscere da presidente del Maxxi, quando una sua foto campeggiava nella mostra dedicata a donne straordinarie” ha detto. “È la conferma che ilnon, bisogna celebrarlo tutti ricordando l’importanza di figure perseguitate che ci sono ancora e quelle che non ci sono più”. Per il“ilserve a cristallizzare e tenere viva la memoria su episodi della Storia da non dimenticare“.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del Cinema - il ministro Giuli al docufilm su Liliana Segre : “Non esiste il monopolio dell’antifascismo” - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è intervenuto all’anteprima del documentario su Liliana Segre di Ruggero Gabbai, presentato alla 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma. “È la conferma che il monopolio dell’antifascismo non esiste, bisogna celebrarlo tutti ricordando l’importanza di figure perseguitate che ci sono ancora e quelle che non ci sono più”. (Secoloditalia.it)

Festa cinema Roma - Segre : “Dal 7 ottobre non sono più la donna sorridente del film” - Momenti di commozione durante l’incontro con Liliana Segre presente alla Festa del cinema di Roma per la presentazione del docu-film che racconta la sua vita diretto da Ruggero Gabbai. Questo avveniva a settembre del 2023, pochi giorni dopo, meno di un mese dopo c’è stato il 7 di ottobre. . Prima del film, di una conferenza stampa, di un incontro con gli amici non sono più io quella”. (Lapresse.it)

Festa del Cinema di Roma - Bocelli si racconta : “Grande amicizia con Pavarotti - ma litigammo per un vino” - Io sono toscano e con la sincerità che mi si deve riconoscere gli ho detto: ‘Maestro questo è un ottimo vino per due cose, per fare l’aceto balsamico e per lavare le ruote quando sono piene di fango’. Mi è stato d’aiuto a livello tecnico, ho imparato tantissimo da lui poi ci sono stati anche episodi divertenti come quella volta che mi ha invitato a pranzo a Modena. (Lapresse.it)