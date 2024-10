Ilrestodelcarlino.it - Ferrara, addio al giornalista e storico del cinema Paolo Micalizzi

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – È scomparso all'età di 86 anni, criticotografico ecollaboratore del Carlino. Nato a Reggio Calabria, si trasferì ain gioventù per lavoro. Qui ricoprì importanti incarichi professionali confermando la professionalità, l’impegno, nonché la passione autentica per il giornalismotografico, scrivendo per riviste e periodici del settore. Nel tempo ha preso parte a importanti iniziative culturali e ottenuto numerosi riconoscimenti. Il sindaco Fabbri: “Era un’enciclopedia del” "Oggipiange una delle sue firme d’eccellenza, quella che, più di altri, ha speso la sua vita a far conoscere le storie e i personaggi che hanno reso grande la nostra città nel mondo dellatografia.