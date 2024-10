Donald Trump lavora da McDonalds: “Mi pagano poco” – Video (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Quanto mi pagano? poco, voglio più soldi". Donald Trump al lavoro in un fast food McDonalds in Pennsylvania. Il candidato alla Casa Bianca fa tappa in uno degli stati chiave per le elezioni del 5 novembre e indossa il grembiule d'ordinanza in uno dei ristoranti della catena. La giornata è l'occasione per affermare L'articolo Donald Trump lavora da McDonalds: “Mi pagano poco” – Video proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Quanto mi, voglio più soldi".al lavoro in un fast food Mcs in Pennsylvania. Il candidato alla Casa Bianca fa tappa in uno degli stati chiave per le elezioni del 5 novembre e indossa il grembiule d'ordinanza in uno dei ristoranti della catena. La giornata è l'occasione per affermare L'articoloda Mcs: “Mi” –proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

