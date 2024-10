Caterina Balivo e l’amore con il marito Guido Maria Brera: «È lui la mia volta buona» (Di domenica 20 ottobre 2024) Caterina Balivo ha condiviso molteplici aspetti della sua vita personale e professionale in un’intervista al Corriere della Sera. Dalla sua partecipazione a Miss Italia nel 1999, dove si è piazzata al terzo posto, al sogno d’infanzia di diventare magistrato per il suo forte senso di giustizia, la conduttrice ha rievocato il suo percorso che l’ha portata a diventare la nota presentatrice di Rai 1 con il programma “La volta buona“. Caterina Balivo e la sua volta buona: l’incontro con il marito Guido Maria Brera Balivo ha evidenziato come il suo concetto di “volta buona” sia intrecciato alla sua storia d’amore con il marito, Guido Maria Brera. Ha spiegato che le sue scelte, come il trasferimento a Milano per lavoro, siano state fondamentali per il loro amore. Donnapop.it - Caterina Balivo e l’amore con il marito Guido Maria Brera: «È lui la mia volta buona» Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ha condiviso molteplici aspetti della sua vita personale e professionale in un’intervista al Corriere della Sera. Dalla sua partecipazione a Miss Italia nel 1999, dove si è piazzata al terzo posto, al sogno d’infanzia di diventare magistrato per il suo forte senso di giustizia, la conduttrice ha rievocato il suo percorso che l’ha portata a diventare la nota presentatrice di Rai 1 con il programma “La“.e la sua: l’incontro con ilha evidenziato come il suo concetto di “” sia intrecciato alla sua storia d’amore con il. Ha spiegato che le sue scelte, come il trasferimento a Milano per lavoro, siano state fondamentali per il loro amore.

