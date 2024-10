Caprile: “Kvara un fenomeno anche in allenamento! Come calcia i rigori? Non dico niente, non voglio dare vantaggi” (Di domenica 20 ottobre 2024) Le parole di Elia Caprile, dopo la vittoria contro l’Empoli: Le parole di Elia Caprile a Dazn, dopo la vittoria contro l’Empoli: “Kvara in allenamento è L'articolo Caprile: “Kvara un fenomeno anche in allenamento! Come calcia i rigori? Non dico niente, non voglio dare vantaggi” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Caprile: “Kvara un fenomeno anche in allenamento! Come calcia i rigori? Non dico niente, non voglio dare vantaggi” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Le parole di Elia, dopo la vittoria contro l’Empoli: Le parole di Eliaa Dazn, dopo la vittoria contro l’Empoli: “inè L'articolo: “unin? Non, non” proviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DAZN - Napoli, Caprile: "Lavoro sodo per mettere in difficoltà il mister, il lavoro paga" - EMPOLI - Elia Caprile, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro l'Empoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Kvara come lo vedete in campo, co ... (napolimagazine.com)

Caprile, dalla papera alla rinascita: a Empoli è tempo di rivincite - Elia Caprile torna titolare contro l'Empoli, nello stadio dove ha vissuto il suo esordio complicato. Ora cerca la rivincita con il Napoli. (napolipiu.com)

Caprile: "Conte ci ha svegliati a fine primo tempo. Meret? Sta tornando" - Elia Caprile ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Empoli: 'Abbiamo vinto e portiamo a casa tre punti fondamentali'. (areanapoli.it)