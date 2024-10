Assolto il quarantenne di San Giovanni a Teduccio dall’accusa di detenzione di sigarette di contrabbando (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tribunale di Napoli ha recentemente reso pubbliche le motivazioni di una sentenza di assoluzione emessa il 4 ottobre scorso. Il caso coinvolge R.L., un uomo di quarantasette anni residente a San Giovanni a Teduccio, accusato di detenere 873 chilogrammi di sigarette di contrabbando. Grazie alla strategia difensiva dei suoi avvocati, Giuseppe Milazzo e Immacolata Romano, il giudice Maria Tartaglia Polcini ha ritenuto insufficienza delle prove per condannarlo, trattandosi di una decisione che apre a riflessioni più ampie sul tema del contrabbando di sigarette nel contesto napoletano. Le indagini e l’intervento dei Carabinieri Le indagini su R.L. sono iniziate nel 2019, quando i Carabinieri della Compagnia Napoli Stella, a seguito di informazioni ottenute da un confidente, hanno eseguito un’irruzione in un garage situato a San Giorgio a Cremano. Gaeta.it - Assolto il quarantenne di San Giovanni a Teduccio dall’accusa di detenzione di sigarette di contrabbando Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tribunale di Napoli ha recentemente reso pubbliche le motivazioni di una sentenza di assoluzione emessa il 4 ottobre scorso. Il caso coinvolge R.L., un uomo di quarantasette anni residente a San, accusato di detenere 873 chilogrammi didi. Grazie alla strategia difensiva dei suoi avvocati, Giuseppe Milazzo e Immacolata Romano, il giudice Maria Tartaglia Polcini ha ritenuto insufficienza delle prove per condannarlo, trattandosi di una decisione che apre a riflessioni più ampie sul tema deldinel contesto napoletano. Le indagini e l’intervento dei Carabinieri Le indagini su R.L. sono iniziate nel 2019, quando i Carabinieri della Compagnia Napoli Stella, a seguito di informazioni ottenute da un confidente, hanno eseguito un’irruzione in un garage situato a San Giorgio a Cremano.

