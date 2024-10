Addio a Maria Grazia Gasparini, una vita per il sociale e per l’educazione (Di domenica 20 ottobre 2024) IL LUTTO. Presidente dell’associazione «Le Gru di Sadako» di Terno d’Isola e coordinatrice pedagogico-territoriale su incarico di Azienda Isola, aveva 66 anni. Ecodibergamo.it - Addio a Maria Grazia Gasparini, una vita per il sociale e per l’educazione Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) IL LUTTO. Presidente dell’associazione «Le Gru di Sadako» di Terno d’Isola e coordinatrice pedagogico-territoriale su incarico di Azienda Isola, aveva 66 anni.

