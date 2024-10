Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 20 ottobre: Friaça ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su Glieroidelcalcio.com

(Di domenica 20 ottobre 2024) 20edricorrenze Realizzò lui il gol al Maracanà che illuse il popolo brasiliano. L’unico con la maglia della Seleçao. Il 201924 era natoavrebbe festeggiato i cent’anni anche Vincenzo Castellano, 154 presenze in Serie B con il Taranto. Ne compie sessanta Andreas Fischer, vincitore di una Coppa di Germania con il Bayer Leverkusen. P.S. Nel campionato dello scudetto giocò tutte le partite, come in quello precedente. “Il mediano d’attacco che in questa stagione ha dovuto sacrificare le sue notevoli possibilità realizzatrici a beneficio del gioco di squadra”, disse di lui Sandro Petrucci in un servizio della Domenica Sportiva quel 12 maggio. Il 201974 Franco Nanni metteva a segno l’ultima rete con la maglia della Lazio, nel giorno dell’esordio in Serie A di Massimo Silva. GLIEROIDELCALCIO.