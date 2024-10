Oasport.it - A che ora la F1 su TV8 oggi, GP USA 2024: programma gara, differita in chiaro

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il Gran Premio degli Usa, diciannovesimo atto del Mondiale di Formula 1, si terrà nel pomeriggio texano di domenica 20 ottobre, ma a causa del fuso orario, gli spettatori europei potranno godersi la competizione in prima serata. Il Circuit of the Americas è entrato in calendario nel 2012 e da allora non ne è più uscito. Il “Tilkodromo” costruito nei pressi della città di Austin, oltre ad avere diversi tratti palesemente ispirati a noti tracciati europei, ha avuto il pregio di diventare la sede fissa del GP statunitense, dinamica che non si verificava dagli anni ’60 e ’70 con Watkins Glen. Nel 2023 ha festeggiato Max Verstappen, che sul traguardo aveva preceduto Lewis Hamilton e Lando Norris. Cionondimeno, il veterano della Mercedes venne squalificato per usura eccessiva del fondo della sua Mercedes, promuovendo il connazionale alla piazza d’onore e Carlos Sainz al terzo posto.