'Viva': si celebre la settimana della rianimazione cardiopolmonare

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPer il dodicesimo anno consecutivo, Italian Resuscitation Council accoglie l’invito dell’Unione Europea e di European Resuscitation Council (www.erc.edu), a promuovere, sviluppare e realizzare una Campagna di Sensibilizzazione per laa cui in Italia è stato dato il nome di “Viva!“. L’evento si è svolto stamani, sabato 19 Ottobre, presso il nuovo Centro Sportivo “Pino Daniele” di Caivano (NA) sede delle Fiamme OroPolizia di Stato. L’evento, unico per la regione Campania, è stato promosso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e gestito dalla Misericordia di Benevento e di Poggiomarino (NA) coordinate da Angelo Iacoviello Direttore di Corso IRC- COM. L’arresto cardiaco è il più importante problema sanitario in Europa.