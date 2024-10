Violenza a Ciampino: pizzaiolo aggredito durante una consegna, i carabinieri cercano i responsabili (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una tranquilla serata a Ciampino è stata turbolenta giovedì 17 ottobre a seguito di un episodio di Violenza che ha visto coinvolto un giovane pizzaiolo. durante una consegna, il ragazzo ha subito una rapina ad opera di due individui. Le forze dell’ordine sono ora attivamente impegnate nelle indagini per catturare i colpevoli, mentre la comunità si unisce in solidarietà nei confronti della vittima. L’episodio di giovedì sera L’incidente è avvenuto intorno alle 22:30 in via Lussemburgo. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dalle autorità, il 21enne stava completando il suo turno di lavoro effettuando una consegna a domicilio quando è stato avvicinato da due uomini. Uno di loro, secondo quanto riferito, ha impugnato un coltello, minacciando il giovane pizzaiolo e costringendolo a consegnare il denaro che aveva con sé. Gaeta.it - Violenza a Ciampino: pizzaiolo aggredito durante una consegna, i carabinieri cercano i responsabili Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una tranquilla serata aè stata turbolenta giovedì 17 ottobre a seguito di un episodio diche ha visto coinvolto un giovaneuna, il ragazzo ha subito una rapina ad opera di due individui. Le forze dell’ordine sono ora attivamente impegnate nelle indagini per catturare i colpevoli, mentre la comunità si unisce in solidarietà nei confronti della vittima. L’episodio di giovedì sera L’incidente è avvenuto intorno alle 22:30 in via Lussemburgo. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dalle autorità, il 21enne stava completando il suo turno di lavoro effettuando unaa domicilio quando è stato avvicinato da due uomini. Uno di loro, secondo quanto riferito, ha impugnato un coltello, minacciando il giovanee costringendolo are il denaro che aveva con sé.

