Tudor una squadra di Serie A pronta ad ingaggiare il tecnico in caso di sconfitta oggi

Tudor torna ad allenare in Serie A? Una squadra potrebbe sostituire l'attuale allenatore per l'ex tecnico di Verona e Lazio Il futuro di Igor Tudor potrebbe essere ancora una volta in Serie A. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera, che spiega come l'ex Juve sia una delle opzioni per il Genoa. Il Grifone, tra le squadre più in

Zambrotta : “Inter ha dominato la scorsa Serie A - è la squadra da battere. Ma c’è il Napoli in testa” - La Gazzetta dello Sport – Zambrotta: “Inter ha dominato la scorsa Serie A, è la squadra da battere. Ma c’è il Napoli in testa” Le … L'articolo Zambrotta: “Inter ha dominato la scorsa Serie A, è la squadra da battere. Ma c’è il Napoli in testa” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

SERIE A FEMMINILE. Nerazzurre in casa contro la Juventus domani. Piovani : "Questa squadra ha un grande cuore» - Le bianconere veleggiano in vetta con sei vittorie in sei gare, le nerazzurre cercano l’impresa dopo il pareggio con la Roma e la vittoria sul campo del Como. Una settimana di stop, almeno, per lei. Ora la Juventus: sappiamo che è fortissima ed è in fiducia, ma noi dobbiamo lavorare per arrivare pronte alla sfida". (Sport.quotidiano.net)

Calciomercato Milan - Luka Jovic ai saluti : ma resta in Serie A. La squadra - Avventura che potrebbe essere ancora nel nostro campionato. La squadra LEGGI ANCHE Calciomercato Milan, crisi senza fine per Fikayo Tomori: e Moncada lo avvisa! E’ quindi molto probabile che con l’apertura del calciomercato invernale, a gennaio, Jovic possa trovare spazio altrove. Il serbo è, quindi, una grande occasione per il club giallorosso, visto che il Milan non si opporrà sicuramente alla ... (Dailymilan.it)