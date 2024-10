Truffatori di anziani in trasferta, arrestati un uomo e i suoi due figli nel Casertano (Di sabato 19 ottobre 2024) Le indagini dei carabinieri che hanno portato all'arresto dei tre sono partite dopo alcune truffe commesse ai danni di anziani nella provincia di Reggio Calabria. Fanpage.it - Truffatori di anziani in trasferta, arrestati un uomo e i suoi due figli nel Casertano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Le indagini dei carabinieri che hanno portato all'arresto dei tre sono partite dopo alcune truffe commesse ai danni dinella provincia di Reggio Calabria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Suo figlio ha investito una persona" : truffatori rubano soldi e gioielli a due anziani - Secondo una modalità già sperimentata in più occasioni i malviventi hanno telefonato al numero fisso di un'abitazione, all'interno della quale vivono due anziani. . L'ennesima truffa ai danni di due persone anziane, marito e moglie, è andata in scena nella giornata di martedì 15 ottobre a Parma. (Parmatoday.it)

Fuga da film per due truffatori : arrestati dopo aver derubato una coppia di anziani ad Arezzo - Realizzando di essere stati truffati, gli anziani hanno immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri di Monte San Savino. I truffatori sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Cassino, a disposizione della Procura della Repubblica. I due uomini sono stati trovati in possesso di tre orologi Rolex, di una busta contenente gioielli in oro e di 540 euro in contante. (Lortica.it)

Anziani sempre più colpiti dai truffatori - la Questura lancia l'appello - TRIESTE - Ancora tentativi di truffa ai danni di persone anziane, alcuni dei quali purtroppo andati a segno. La Questura lancia l'ennesimo appello, ricordando la modalità più diffusa: quella del finto incidente stradale. Solitamente avviene che un signore dai modi gentili chiama al telefono di... (Triesteprima.it)