Teatro Fenaroli, venti spettacoli prima della chiusura per lavori (Di sabato 19 ottobre 2024) Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello, Giorgio Pasotti, Carlo Buccirosso, Rosita Celentano. Sono i grandi nomi protagonisti della stagione di prosa del Teatro Fenaroli di Lanciano. Questa mattina è stata infatti presentata la stagione teatrale 2024-25, che sarà concentrata in soli tre mesi.Lo Chietitoday.it - Teatro Fenaroli, venti spettacoli prima della chiusura per lavori Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello, Giorgio Pasotti, Carlo Buccirosso, Rosita Celentano. Sono i grandi nomi protagonististagione di prosa deldi Lanciano. Questa mattina è stata infatti presentata la stagione teatrale 2024-25, che sarà concentrata in soli tre mesi.Lo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornate economia a Lanciano, premio 'De Cecco' a Bozzi - È Paolo Bozzi il vincitore del Premio 'Marcello De Cecco in Economia e Storia delle Istituzioni', per un lavoro inedito riservato a studiosi di età inferiore a 30 anni, per il 2024, che è organizzato ... (ansa.it)