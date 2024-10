Snot e Splash – Il mistero dei buchi scomparsi di Teemu Nikki al cinema dal 14 novembre

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)– Ildeidialdal 14Dal 14arriva nelle sale italiane– Ildei, il nuovo film del regista finlandese, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. La storia di– IldeiCommedia per tutte le età,racconta le avventure di due fratelli sempre in lite,(Hugo Komaro) e(Urho Kuokkanen), che, durante le vacanze invernali, si recano nella piccola città di Acquainbocca per fare visita alla nonna. Scopriranno presto che tutto è cambiato. I due si ritrovano a inseguire un misterioso ladro die la loro avventura si trasforma in una corsa contro il tempo per salvare gli abitanti di Acquainbocca, e non solo.