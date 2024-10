Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam: super premio da 6 milioni (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner vince il Six Kings Slam e porta a casa 6 milioni di dollari. L'azzurro, numero 1 del mondo, in finale batte lo spagnolo Carlos Alcaraz per 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 in 2h21' e si aggiudica il super premio messo in palio a Riad, in Arabia Saudita. Il match non rientra nel circuito Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikil Sixe porta a casa 6di dollari. L'azzurro, numero 1 del mondo, in finalelo spagnolo Carlosper 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 in 2h21' e si aggiudica ilmesso in palio a Riad, in Arabia Saudita. Il match non rientra nel circuito

Jannik Sinner vince il Six Kings Slam : “Io e Alcaraz ci svegliamo al mattino e pensiamo a come battere l’altro” - r. Jannik Sinner ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questo evento, per me è la prima volta qui e non vedo l’ora di tornare: tornerò anche il prossimo anno“. Un passaggio sulla sempre più rovente rivalità con Carlos Alcaraz: “Cerchiamo di spingerci al limite, uno con l’altro. (Oasport.it)

L'anno perfetto : Sinner d'Arabia batte anche Alcaraz - un diluvio di milioni - Finora le nostre partite sono state ottime e speriamo che la nostra rivalità duri il più possibile. Così ha portato a casa un altro torneo, dal valore di 6 milioni di dollari, circa 5,5 milioni di euro euro, il premio più alto di sempre in un torneo, ribaltando l'esito della finale grazie alla sua continuità nel match. (Liberoquotidiano.it)

Six Kings Slam 2024 - Sinner batte Alcaraz : il montepremi dei due finalisti - 5 milioni di euro). Jannik Sinner supera in rimonta Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam 2024. Il numero uno al mondo si aggiudica così l’intera posta in palio del torneo di esibizione sul cemento saudita, pari a 6 milioni di dollari, (poco più di 5. Tutti gli altri partecipanti, finalista compreso, incassano il gettone di partecipazione da 1. (Sportface.it)