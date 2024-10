San Filippo Neri. De Rogatis e Lagani: omaggio a Elsa Morante (Di sabato 19 ottobre 2024) All’Oratorio di San Filippo Neri, nell’ambito della programmazione del LabOratorio, stasera alle 20.30 la docente Tiziana De Rogatis e l’attrice e drammaturga Chiara Lagani (foto) saliranno sul palco per rendere omaggio ad Elsa Morante con Le storie della storia, conferenza-spettacolo per celebrare il cinquantenario (1974-2024) del romanzo bestseller della Morante La Storia (Einaudi). De Rogatis e Lagani leggeranno e approfondiranno alcune parti del romanzo accompagnate dalla sonorizzazione di Andrea Gianessi. Il progetto approda in prima regionale al San Filippo Neri grazie alla sinergia tra La Città delle Donne, rassegna in programma a Bologna fino al 21 ottobre, Mismaonda e Nove Punti APS. Ilrestodelcarlino.it - San Filippo Neri. De Rogatis e Lagani: omaggio a Elsa Morante Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) All’Oratorio di San, nell’ambito della programmazione del LabOratorio, stasera alle 20.30 la docente Tiziana Dee l’attrice e drammaturga Chiara(foto) saliranno sul palco per rendereadcon Le storie della storia, conferenza-spettacolo per celebrare il cinquantenario (1974-2024) del romanzo bestseller dellaLa Storia (Einaudi). Deleggeranno e approfondiranno alcune parti del romanzo accompagnate dalla sonorizzazione di Andrea Gianessi. Il progetto approda in prima regionale al Sangrazie alla sinergia tra La Città delle Donne, rassegna in programma a Bologna fino al 21 ottobre, Mismaonda e Nove Punti APS.

