Salis legittima la violenza FdI incastra la sinistra | ecco il vero volto

Ilaria Salis ha iniziato il suo pellegrinaggio a Torino tra centri sociali e No Tav. Una visita, quella dell'eurodeputata di AVS, che "legittima la violenza". "La visita di Ilaria Salis a Torino ad Askatasuna e in Valle di Susa all'illegale presidio No Tav di San Didero rappresenta una legittimazione della violenza, gravissima e inaccettabile": a dirlo è stata Paola Ambrogio, senatrice torinese di Fratelli d'Italia. Che poi ha continuato: "Per quanto inammissibile, la sua visita al centro sociale Askatasuna, nucleo di antagonisti e occupanti abusivi che da decenni sottraggono spazi alla città , è coerente con la storia di chi rivendica la legittimità delle occupazioni abusive, ecco il vero volto di certa sinistra".   La partecipazione di Salis all'incontro "Questa notte non sarà breve - per una solidarietà antifascista in Europa", è stata segnalata come "un fatto gravissimo".

