Russia: Lavrov, 'per Usa saremo sempre avversari' (Di sabato 19 ottobre 2024) Washington, 19 ott. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti considereranno la Russia come un avversario, indipendentemente dai risultati delle elezioni presidenziali. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista ad aif.ru. "Indipendentemente dall'esito delle elezioni, rimarremo per gli Stati Uniti, se non un nemico, certamente un avversario. In ogni caso, un concorrente", ha detto, aggiungendo che le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sui colloqui sulle armi nucleari con la Russia mirano ad aiutare la candidata del Partito Democratico Kamala Harris nelle prossime elezioni presidenziali: "Sono frutto del desiderio di far guadagnare punti elettorali al candidato del Partito Democratico".

Ucraina : Lavrov - 'Occidente ha sempre cercato di distruggere la Russia' - "Al posto della Russia, hanno bisogno di uno spazio dipendente, in declino, morente, dove possano fare quello che vogliono, per questo hanno riunito sotto le armi una coalizione di circa 50 paesi, per cercare di smembrare anche la Russia, così come fece Hitler, che mise messo sotto le armi quasi tutta l'Europa", ha aggiunto Lavrov.

