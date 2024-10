Roma, migliaia di manifestanti in corteo contro il Ddl Sicurezza (Di sabato 19 ottobre 2024) “No al Ddl 1660” è lo slogan del corteo che ha attraversato nel pomeriggio il centro di Roma. Circa cinquemila i manifestanti scesi in piazza per dire no al disegno di legge conosciuto come Ddl Sicurezza e in particolare contro i limiti al diritto di manifestare. La prima parte del corteo è stata quella dei SI Cobas, il sindacato intercategoriale, che è partito da piazza Vittorio intonando cori contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e contro il governo. Poco dopo l’arrivo in piazza Esquilino si è unito all’altra ala del corteo rappresentato dall’unione di più sigle come Usb, Osa e Cambiare Rotta. La marcia ha poi raggiunto via dei Fori Imperiali dove i manifestanti si sono radunati per gli interventi finali e hanno acceso alcuni fuochi d’artificio. Lapresse.it - Roma, migliaia di manifestanti in corteo contro il Ddl Sicurezza Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “No al Ddl 1660” è lo slogan delche ha attraversato nel pomeriggio il centro di. Circa cinquemila iscesi in piazza per dire no al disegno di legge conosciuto come Ddle in particolarei limiti al diritto di manifestare. La prima parte delè stata quella dei SI Cobas, il sindacato intercategoriale, che è partito da piazza Vittorio intonando corila presidente del Consiglio Giorgia Meloni eil governo. Poco dopo l’arrivo in piazza Esquilino si è unito all’altra ala delrappresentato dall’unione di più sigle come Usb, Osa e Cambiare Rotta. La marcia ha poi raggiunto via dei Fori Imperiali dove isi sono radunati per gli interventi finali e hanno acceso alcuni fuochi d’artificio.

