Quanti soldi ha guadagnato New Zealand vincendo la America’s Cup? Montepremi a sorpresa

(Di sabato 19 ottobre 2024) Team Newha conquistato la. I Kiwi hanno difeso il trofeo sportivo più antico al mondo nelle acque di Barcellona, imponendosi per 7-2 nella serie contro INEOS Britannia. Peter Burling e compagni sono stati sempre in totale controllo della situazione, dimostrando una superiorità schiacciante rispetto alla compagine britannica: barca più veloce ed equipaggio più performante nel corso della settimana di gara, dove soltanto un paio di errori hanno permesso all’equipaggio guidato di Ben Ainslie di mettere un po’ di pepe. In terra catalana è andato in scena un confronto a senso unico, dominato in lungo e in largo dagli uomini di Grant Dalton, che non hanno sostanzialmente lasciato nulla sul tavolo a un avversario che aveva sconfitto Luna Rossa nella finale della Louis Vuitton