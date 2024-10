Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, morta una 21enne a Bitonto (Di sabato 19 ottobre 2024) Una 21enne ha perso la vita oggi pomeriggio in un incidente sulla strada che collega Bitonto alla frazione di Mariotto. La giovane, riporta l'Ansa, era alla guida della sua auto. Avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada, forse a causa delle curve e della pioggia.Nell'impatto Baritoday.it - Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, morta una 21enne a Bitonto Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Unaha perso la vita oggi pomeriggio in un incidente sullache collegaalla frazione di Mariotto. La giovane, riporta l'Ansa, era alla guidaa sua. Avrebbe perso ildel mezzo, finendo, forse a causae curve ea pioggia.Nell'impatto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada : morta 21enne - Una 21enne è morta nel pomeriggio in un incidente sulla strada che collega Bitonto alla frazione di Mariotto, nel Barese. La giovane, secondo quanto si apprende, era alla guida della sua auto... (Quotidianodipuglia.it)

Perde il controllo dell'auto e si ribalta in mezzo alla strada - Mancavano una manciata di minuti alle 4 del mattino di ieri, domenica 13 ottobre, quando a San Pancrazio, in Val d’Ultimo, un automobilista ha perso il controllo della propria auto per cause ancora in via di chiarimento, finendo quindi per ribaltarsi e poi schiantandosi contro un muretto al lato. (Trentotoday.it)

Lite in strada durante un controllo. Agenti della Municipale restano feriti - . La scena potrebbe essere stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Tutto è avvenuto durante il controllo che gli agenti stavano effettuando sulle auto in sosta nei pressi del porto canale. Ad un certo punto si è avvicinato un uomo in bicicletta e in breve tempo è nato un litigio. Castiglione della Pescaia, 14 ottobre 2024 – Momenti molto concitati ieri a Castiglione per una lite ... (Lanazione.it)