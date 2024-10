Perché Reijnders è stato espulso con rosso diretto in Milan-Udinese: lo spiega il regolamento (Di sabato 19 ottobre 2024) L'arbitro, Chiffi, non ha avuto alcun dubbio nel prendere la decisione: ha ritenuto che il caso del calciatore dei rossoneri fosse un chiaro DOGSO Perché "ha negato la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnarne una". Fanpage.it - Perché Reijnders è stato espulso con rosso diretto in Milan-Udinese: lo spiega il regolamento Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L'arbitro, Chiffi, non ha avuto alcun dubbio nel prendere la decisione: ha ritenuto che il caso del calciatore deineri fosse un chiaro DOGSO"ha negato la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnarne una".

Milan - Reijnders ci crede : «Siamo da Scudetto - è bastato questo per cambiare tutto» - L’olandese ha analizzato anche altri aspetto come l’assetto tattico e dove preferisce giocare. Ci sono stati cambiamenti tattici, dovevamo capire le idee […]. SCUDETTO – «Certo. Il centrocampista del Milan ha parlato delle possibilità dei rossoneri di vincere lo Scudetto in questa stagione Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando dello ... (Calcionews24.com)