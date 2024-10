Per bere whisky al mattino cerca di rubare una bottiglia in un supermercato di Como: denunciato (Di sabato 19 ottobre 2024) Nella mattinata di ieri, la polizia di Stato è intervenuta al supermercato Carrefour di viale Giulio Cesare a seguito di un tentato furto. Un uomo di 36 anni, di origine pakistana, è stato fermato dopo aver cercato di rubare una bottiglia di whisky. L'addetto alla sicurezza del supermercato ha Quicomo.it - Per bere whisky al mattino cerca di rubare una bottiglia in un supermercato di Como: denunciato Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nella mattinata di ieri, la polizia di Stato è intervenuta alCarrefour di viale Giulio Cesare a seguito di un tentato furto. Un uomo di 36 anni, di origine pakistana, è stato fermato dopo averto diunadi. L'addetto alla sicurezza delha

