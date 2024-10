PAURA – ITALIAN HORROR MUSIC, Un Viaggio tra le Colonne Sonore Horror Italiane (Di sabato 19 ottobre 2024) Cori misteriosi, melodie infantili, ritmi incalzanti, percussioni ipnotiche e sintetizzatori inquietanti, tutto ciò rappresenta l’essenza di PAURA – ITALIAN Horror MUSIC. Questa raccolta, ora disponibile in digitale, presenta il remix di DJ Paul del brano “Giallo in Tensione” di Daniele Patucchi e il tema principale di “Cannibal Holocaust” di Riz Ortolani. Le tracce incluse hanno giocato un ruolo fondamentale nell’atmosfera del cinema Horror ITALIANo, arricchendo le Colonne Sonore di film esoterici e soprannaturali degli anni ’70, così come di pellicole splatter e slasher degli anni ’80. Dalla Tensione al Terrore, Le Tracce Iconiche di PAURA – ITALIAN Horror MUSIC Cori misteriosi, melodie infantili, ritmi frenetici, percussioni ossessive e sintetizzatori angoscianti: tutto questo è PAURA – ITALIAN Horror MUSIC. Spettacolo.periodicodaily.com - PAURA – ITALIAN HORROR MUSIC, Un Viaggio tra le Colonne Sonore Horror Italiane Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Cori misteriosi, melodie infantili, ritmi incalzanti, percussioni ipnotiche e sintetizzatori inquietanti, tutto ciò rappresenta l’essenza di. Questa raccolta, ora disponibile in digitale, presenta il remix di DJ Paul del brano “Giallo in Tensione” di Daniele Patucchi e il tema principale di “Cannibal Holocaust” di Riz Ortolani. Le tracce incluse hanno giocato un ruolo fondamentale nell’atmosfera del cinemao, arricchendo ledi film esoterici e soprannaturali degli anni ’70, così come di pellicole splatter e slasher degli anni ’80. Dalla Tensione al Terrore, Le Tracce Iconiche diCori misteriosi, melodie infantili, ritmi frenetici, percussioni ossessive e sintetizzatori angoscianti: tutto questo è

PAURA – ITALIAN HORROR MUSIC : disponibile in digitale la raccolta delle colonne sonore horror - . Questa repack nasce come nuova edizione di PAURA (2021), già disponibile in una versione doppio vinile e in un’esclusiva deluxe box a forma di pietra tombale che include un doppio vinile splattered rosso con versione alternativa dell’artwork, un poster, una fanzine con i manifesti dei film inclusi nella raccolta ed un esclusivo 45 giri in vinile rosso contenente le 2 bonus track: L’Ossessa di ... (Cinefilos.it)

PAURA ITALIAN HORROR MUSIC - disponibile da oggi una collezione di brani dalle colonne sonore di film horror e thriller italiani! - Tutto questo è PAURA – ITALIAN HORROR MUSIC. Ascoltalo cliccando qui o nella playlist di Spotify subito sotto! DJ Paul è un DJ statunitense, noto come membro del gruppo hip-hop Three 6 Mafia. Questa repack nasce come nuova edizione di PAURA (2021), già disponibile in una versione doppio vinile e in un’esclusiva deluxe box a forma di pietra tombale che include un doppio vinile ... (Nerdpool.it)

