Nico Paz risponde a Bonny 1-1 tra Como e Parma 

AGI - Como e Parma non vanno oltre un pareggio nel primo dei due anticipi dell'ottava giornata di Serie A. Al Sinigaglia finisce 1-1 con le reti di Bonny e Nico Paz siglate entrambe nel primo tempo. Da segnalare anche i due legni colpiti dai gialloblu con Bernabé e Mihaila. La squadra di Fabregas torna a smuovere la classifica dopo il ko di Napoli salendo a 9 punti, mentre gli uomini di Pecchia si portano a quota 7. La prima grande chance del match capita ai padroni di casa sul destro di Strefezza, che riceve da Nico Paz e da ottima posizione calcia di potenza scheggiando la traversa. La risposta degli ospiti arriva prima all'11' con un palo colpito da Almqvist, poi con la rete del vantaggio siglata al 20' da Bonny: l'attaccante s'inventa un gran colpo di tacco su cross basso di Hernani al termine di una bella ripartenza.

