Naughty Dog, il nuovo gioco offrirà più libertà ai giocatori e sarà meno lineare, per un insider

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ben Hanson, fondatore di MinnMax nonchédecisamente noto ed apprezzato, ha affermato che ildiDog dovrebbe differenziarsi in modo decisamente importante dalle precedenti opere dello studio, visto che dovrebbe offrire aiuna grande. Il leaker ha colta la preziosa occasione rappresentata dalepisodio del suo podcast per rivelare di aver scoperto di recente alcune informazioni inedite suldei Cagnacci, affermando che quest’ultimo dovrebbe essere decisamenterispetto ai precedenti titoli del team di sviluppo americano. Leggiamo quanto affermato da Ben Hanson: “Posso dirvi che ho sentito dire da una persona molto informata che ha lavorato alche sono tipo Gesù Cristo. Il tono era tipo da “non siete pronti per quantoincredibile questa cosa”.