Milan, Cheyrou punge Morata: “Contro il Liverpool non ha mai visto palla” (Di sabato 19 ottobre 2024) Bruno Cheyrou, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni pungendo Alvaro Morata per la sua prestazione in Milan-Liverpool Pianetamilan.it - Milan, Cheyrou punge Morata: “Contro il Liverpool non ha mai visto palla” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Bruno, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazionindo Alvaroper la sua prestazione in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Cheyrou: "Konate può fare come Thuram o Desailly, Morata con lui non ha toccato palla" - Bruno Cheyrou, ex Liverpool che nel 2004 segnò il gol vittoria a Stamford Bridge con il Chelsea, si è raccontato ai microfoni di gianlucadimarzio.com ... (gianlucadimarzio.com)

Thauvin révèle que l’OL a tenté de l’attirer en 2021 - Il avait disparu des radars depuis son départ de l’ OM à l’été 2021. Parti au Mexique tenter l’aventure des Tigres comme André-Pierre Gignac, Florian Thauvin est revenu en Europe deux ans plus tard. S ... (olympique-et-lyonnais.com)

PSG : Bisevac revient sur son départ - Désormais à la retraite, Milan Bisevac a passé une seule saison au Paris Saint-Germain (2011-2012) avant d'être transféré à l'Olympique Lyonnais. L'ex-défenseur central ... (news.maxifoot.fr)