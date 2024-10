Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Chelsea e Tottenham sull’obiettivo azzurro: l’esperto allarma Manna

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ile ilsembrano fare sul serio per uno degli obiettivi didel: la notizia lanciata dal giornalista fare Giovanni. Il calcio, si sa, non dorme mai. Nemmeno quando si è appena alle porte dell’ottava giornata del campionato di Serie A, in cui ilè chiamato a blindare ulteriormente il primo posto in classifica. Il prossimo avversario della squadra allenata da Antonio Conte è l’Empoli, squadra che ha creato sempre qualche problema di troppo nei precedenti tra le due compagini. L’assenza di Stanislav Lobotka è certamente un fattore da tenere in conto, ma Billy Gilmour rappresenta già una certezza per l’ex Commissario Tecnico della Nazionale, che ha spinto per averlo a sua disposizione nell’ultima sessione di calcioestivo.