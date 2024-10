Medioriente: media, diffusi documenti Usa su piani Israele contro Iran (Di sabato 19 ottobre 2024) Milano, 19 ott. (LaPresse) – I funzionari Usa sarebbero estremamente preoccupati per una potenziale grave violazione della sicurezza degli Stati Uniti dopo che due presunti documenti dell’intelligence statunitense sui preparativi di Israele per un attacco all’Iran sono stati pubblicati da un account Telegram affiliato all’Iran. È quanto afferma Barak Ravid, giornalista di Axios. Ieri un canale Telegram dal nome ‘Middle East Spectator’ aveva affermato di aver ricevuto da una fonte dell’intelligence statunitense documenti sui preparativi di Israele per un attacco all’Iran. Lapresse.it - Medioriente: media, diffusi documenti Usa su piani Israele contro Iran Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Milano, 19 ott. (LaPresse) – I funzionari Usa sarebbero estremamente preoccupati per una potenziale grave violazione della sicurezza degli Stati Uniti dopo che due presuntidell’intelligence statunitense sui preparativi diper un attacco all’sono stati pubblicati da un account Telegram affiliato all’. È quanto afferma Barak Ravid, giornalista di Axios. Ieri un canale Telegram dal nome ‘Middle East Spectator’ aveva affermato di aver ricevuto da una fonte dell’intelligence statunitensesui preparativi diper un attacco all’

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pianificavano un "11 settembre" in Israele : le rivelazioni dei documenti segreti di Hamas - Circa 59 pagine ritrovate a Gaza raccontano la pianificazione di un attentato letale a Tel Aviv, simile a quello delle Torri Gemelle, numerose richieste di finanziamento e addestramento rivolte all'Iran. (Ilgiornale.it)

“Piano per attacco a Israele stile 11 settembre” nei documenti Hamas sequestrati da Idf - (Adnkronos) – "Anni prima dell'attacco del 7 ottobre 2023, i leader di Hamas avevano pianificato un'ondata ancora più efferata di… L'articolo “Piano per attacco a Israele stile 11 settembre” nei documenti Hamas sequestrati da Idf proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

“Piano per attacco a Israele stile 11 settembre” nei documenti Hamas sequestrati da Idf - . (Adnkronos) – "Anni prima dell'attacco del 7 ottobre 2023, i leader di Hamas avevano pianificato un'ondata ancora più efferata di attacchi terroristici contro Israele – tra cui il rovesciamento di un grattacielo di Tel Aviv in stile 11 settembre – mentre facevano pressione sull'Iran affinché aiutasse a realizzare la loro visione di annientare lo Stato […] The post “Piano per attacco a Israele ... (Lidentita.it)