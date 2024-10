Maltempo in provincia di Livorno, prolungata l'allerta meteo gialla per rischio idraulico: le previsioni (Di sabato 19 ottobre 2024) Continua a piovere su gran parte della Toscana, interessata anche nella giornata di oggi, sabato 19 ottobre, da precipitazioni generalmente di debole intensità , più insistenti sull'alto Mugello e sui crinali appenninici orientali, con attenuazione dalla tarda serata, ma che stanno interessando Livornotoday.it - Maltempo in provincia di Livorno, prolungata l'allerta meteo gialla per rischio idraulico: le previsioni Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Continua a piovere su gran parte della Toscana, interessata anche nella giornata di oggi, sabato 19 ottobre, da precipitazioni generalmente di debole intensità , più insistenti sull'alto Mugello e sui crinali appenninici orientali, con attenuazione dalla tarda serata, ma che stanno interessando

Violenta ondata di maltempo su Catania e provincia - auto in panne e allagamenti - I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono impegnati, sin da stamattina, in diversi interventi a causa del maltempo che ha interessato la provincia di Catania. Numerose le chiamate sono state girate dal Numero unico di emergenza (112) alla sala operativa provinciale... (Cataniatoday.it)

Maltempo - devastata la provincia di Livorno. Campiglia e Suvereto in ginocchio - a Cecina scuole chiuse : "Ferita profonda - ora la conta dei danni" - La sindaca di Campiglia Marittima, Alberta Ticciati, parla di "un'emergenza mai vista prima" mentre Jessica Pasquini (Suvereto) sottolinea come "ci vorranno mesi per ripristinare il tutto". Resta drammatica la situazione nei due comuni livornesi, tra i più colpiti dall'ondata di maltempo che ha... (Livornotoday.it)

Maltempo - allerta rossa per domani : chiuse le scuole in tutta la provincia -  La situazione continua ad essere costantemente monitorata e, alla luce della sua evoluzione, verranno convocati ad horas nuovi incontri del Ccs e verrà attivata la sala operativa presso la sede della protezione civile. Si è svolto questo pomeriggio il vertice del Centro di coordinamento dei soccorsi (Ccs), convocata dal prefetto Maria Rita Cocciufa, d’intesa con la dirigente dell’Agenzia ... (Ilrestodelcarlino.it)