LIVE Sinner-Alcaraz 6-7, 6-3, 6-3, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il n.1 trionfa e intasca un assegno faraonico! (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.13 Non conta per le statistiche, ma Sinner ha interrotto la serie di tre vittorie consecutive di Alcaraz negli scontri diretti. Fondamentale in vista del finale di stagione, in particolare per le Finals di Torino. 23.12 Jannik Sinner ha sconfitto 6-7, 6-3, 6-3 Alcaraz, conquistando la prima edizione dell'esibizione Six Kings Slam. Il match è durato 2 ore e 21 minuti. 6-3 SCEICCO D'ARABIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Servizio e schiaffo al volo per chiuderla e intascare il premio di 6 milioni di dollari!!! 40-0 SERVIZIO E SMASH! C'è profumo di superpremio. 30-0 SINEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! Martella da fondo e non dà scampo ad Alcaraz con un magnifico diritto lungolinea! 15-0 Battuta vincente al centro dell'italiano. 5-3 BREAK DI Sinner! Doppio fallo di Alcaraz, il secondo nel game! Quel punto sul 15-15 ha fatto malissimo.

LIVE Sinner-Alcaraz 6-7 - 6-3 - 3-2 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : equilibrio totale nel terzo set - 30-40 Ottimo passante di rovescio incrociato di Sinner, in rete la volée di rovescio in allungo dello spagnolo. Lo spagnolo va a folate, adesso è nella fase di picco. 46 Alcaraz ha vinto il sorteggio. 2-2 E altro servizio vincente dello spagnolo. Seconda di servizio. Quando Sinner gioca contro Djokovic e Medvedev, si vede che la partita dipende da lui.

LIVE Sinner-Alcaraz 6-7 - 6-3 - 1-0 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : battaglia totale nel terzo set - 40-15 Sinner trova un diritto sulla riga che porta Alcaraz a sbagliare di diritto. 15-30 Largo il diritto inside-out di Sinner. 18 Sinner e Alcaraz, per la sola presenza nel torneo, hanno già intascato 1,5 milioni di dollari. 0-15 Largo il diritto di Sinner in uscita dal servizio. 20. Seconda di servizio.

LIVE Sinner-Alcaraz 6-7 - 6-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : reazione rabbiosa del n.1 - si va al terzo - 40-40 Martellamento disarmante di Alcaraz, che gioca una demi-volée irreale e chiude con uno smash di pura cattiveria. 46 Inizia la fase di riscaldamento. 15-15 Risposta profondissima di Sinner, largo il diritto incrociato dello spagnolo. 15-0 Sinner sbaglia nettamente un diritto centrale. 30-30 Altra buona risposta, in rete il rovescio incrociato dello spagnolo.