LIVE – Sinner-Alcaraz 2-1, finale 1°/2° posto Six Kings Slam 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 19 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Alcaraz, incontro valevole per la finale 1°/2° posto dell’evento di esibizione Six Kings Slam 2024. L’altoatesino, dopo aver spazzato via il russo Daniil Medvedev, ci ha messo quasi due ore e mezza per avere la meglio nei confronti del serbo Novak Djokovic. Adesso nell’ultimo atto c’è lo spagnolo, che nei quarti ha sconfitto il danese Holger Rune per poi impartire una severa lezione all’idolo di sempre nonché connazionale Rafael Nadal. Si tratta dell’undicesimo precedente tra i due giovani tennisti, con Alcaraz che si trova in vantaggio per 6-4 e partirà leggermente con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per la1°/2°dell’evento di esibizione Six. L’altoatesino, dopo aver spazzato via il russo Daniil Medvedev, ci ha messo quasi due ore e mezza per avere la meglio nei confronti del serbo Novak Djokovic. Adesso nell’ultimo atto c’è lo spagnolo, che nei quarti ha sconfitto il danese Holger Rune per poi impartire una severa lezione all’idolo di sempre nonché connazionale Rafael Nadal. Si tratta dell’undicesimo precedente tra i due giovani tennisti, conche si trova in vantaggio per 6-4 e partirà leggermente con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers.

