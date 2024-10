LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Vece in finale nel Time Trial! Predomo agli ottavi nella sprint, Consonni bene nell’Omnium (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38: Non ci sarà la britannica Knight al via delle qualificazioni dell’inseguimento individuale femminile che vede al via nelle ulTime due serie due azzurre, Martina Alzini e Federica Venturelli. Le prime due vanno a giocarsi l’oro in finale, la terza e la quarta si affronteranno nel pomeriggio per il bronzo. Queste le protagoniste: Megan Barker (GBR) Lucy benezet Minns (IRL) Tetiana Yashchenko (UKR) Fiona Majendie (CAN) Martyna Szczesna (POL) Mieke Kroger (GER) Alberte Greve (DEN) Ariane Bonhomme (CAN) Isabella Maria Escalera (ESP) Anna Morris (GBR) Zhou Menghan (CHN) Meenakshi Meenakshi (IND) Josie Knight (GBR) Emily Ehrlich (USA) Franziska Brausse (GER) Maho Kakita (JPN) Bryony Botha (NZL) Federica Venturelli (ITA) Chloe Dygert (USA) Martina Alzini (ITA) 14. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Vece in finale nel Time Trial! Predomo agli ottavi nella sprint, Consonni bene nell’Omnium Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.38: Non ci sarà la britannica Knight al via delle qualificazioni dell’inseguimento individuale femminile che vede al via nelle uldue serie due azzurre, Martina Alzini e Federica Venturelli. Le prime due vanno a giocarsi l’oro in, la terza e la quarta si affronteranno nel pomeriggio per il bronzo. Queste le protagoniste: Megan Barker (GBR) Lucyzet Minns (IRL) Tetiana Yashchenko (UKR) Fiona Majendie (CAN) Martyna Szczesna (POL) Mieke Kroger (GER) Alberte Greve (DEN) Ariane Bonhomme (CAN) Isabella Maria Escalera (ESP) Anna Morris (GBR) Zhou Menghan (CHN) Meenakshi Meenakshi (IND) Josie Knight (GBR) Emily Ehrlich (USA) Franziska Brausse (GER) Maho Kakita (JPN) Bryony Botha (NZL) Federica Venturelli (ITA) Chloe Dygert (USA) Martina Alzini (ITA) 14.

