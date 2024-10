L’illegalità fattura 200 miliardi (Di sabato 19 ottobre 2024) Traffico di stupefacenti e prostituzione spingono a 19,8 miliardi l’economia illegale che, con un aumento di 1,2 miliardi, nel 2022 è tornata a superare i livelli pre-pandemia. Mentre il sommerso nel 2022 vale 181,8 miliardi, 16,3 miliardi in più dell’anno prima. È stabile invece il lavoro irregolare, pari a 2 milioni e 986mila ‘ulà, il criterio statistico delle unità di lavoro equivalenti al tempo pieno. Il quadro emerge dal report dell’Istat che aggiorna al 2022 l’analisi sulla "economia non osservata nei conti nazionali" che, nel complesso, tra sommerso e illegalità, rispetto al 2021 è aumentata del 9,6% a 201,6 miliardi. È una crescita parallela e in linea a quella del Pil. Quotidiano.net - L’illegalità fattura 200 miliardi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Traffico di stupefacenti e prostituzione spingono a 19,8l’economia illegale che, con un aumento di 1,2, nel 2022 è tornata a superare i livelli pre-pandemia. Mentre il sommerso nel 2022 vale 181,8, 16,3in più dell’anno prima. È stabile invece il lavoro irregolare, pari a 2 milioni e 986mila ‘ulà, il criterio statistico delle unità di lavoro equivalenti al tempo pieno. Il quadro emerge dal report dell’Istat che aggiorna al 2022 l’analisi sulla "economia non osservata nei conti nazionali" che, nel complesso, tra sommerso e illegalità, rispetto al 2021 è aumentata del 9,6% a 201,6. È una crescita parallela e in linea a quella del Pil.

Economia non osservata a quota 201 miliardi nel 2022 - in crescita del +9 - 6% in un anno - L’aumento di oltre 2 miliardi delle “Altre componenti” è riconducibile alla crescita del contributo delle mance e degli affitti in nero. L’incidenza dell’economia non osservata sul Pil si è mantenuta per lo più stabile, portandosi al 10,1%, dal 10,0% del 2021. Rispetto al 2021, il valore dell’economia illegale è cresciuto di 1,2 miliardi di euro. (Quifinanza.it)

Istat - l’economia ‘nascosta’ supera i 200 miliardi nel 2022 - La crescita dell’economia non osservata è stata trainata dall’andamento del valore aggiunto generato dalla sotto-dichiarazione, che ha segnato un aumento di 10,4 miliardi di euro (+11,5%) rispetto al 2021. Ad esso si aggiunge il valore dei fitti in nero, delle mance e un’ulteriore integrazione che emerge dalla riconciliazione fra le stime degli aggregati dell’offerta e della domanda. (Lapresse.it)

L’economia sommersa e illegale nel 2022 cresce più del pil e supera i 201 miliardi. I redditi non dichiarati volano a 101 miliardi - Dal 2017 in poi è sempre calata, fino a fermarsi nel 2021 sotto i livelli pre Covid. L’economia sommersa si attesta a poco meno di 182 miliardi di euro, in crescita di 16,3 miliardi rispetto all’anno precedente, mentre le attività illegali sfiorano i 20 miliardi. . La sola sotto-dichiarazione, ovvero l’evasione, ha segnato un aumento di 10,4 miliardi di euro (+11,5%) rispetto al 2021 superando ... (Ilfattoquotidiano.it)