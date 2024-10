L'Entella a sostegno del nuovo asilo nido di Chiavari, prima volta in Italia (Di sabato 19 ottobre 2024) Questa mattina a Chiavari è stato inaugurato il nuovo asilo nido e per la prima volta in Italia a sostenerlo è stato un club di calcio. Si tratta dell'Entella che, collaborando con l'associazione Hakuna Matata, ha fatto in modo di aiutare a risolvere un problema annoso e cronicizzato a Chiavari Europa.today.it - L'Entella a sostegno del nuovo asilo nido di Chiavari, prima volta in Italia Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Questa mattina aè stato inaugurato ile per laina sostenerlo è stato un club di calcio. Si tratta dell'che, collaborando con l'associazione Hakuna Matata, ha fatto in modo di aiutare a risolvere un problema annoso e cronicizzato a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'Entella a sostegno del nuovo asilo nido di Chiavari - prima volta in Italia - Questa mattina a Chiavari è stato inaugurato il nuovo asilo nido e per la prima volta in Italia a sostenerlo è stato un club di calcio. Si tratta dell'Entella che, collaborando con l'associazione Hakuna Matata, ha fatto in modo di aiutare a risolvere un problema annoso e cronicizzato a Chiavari... (Genovatoday.it)

Nuovo asilo nido. Martini in sopralluogo - Il soppalco sarà mantenuto e vi saranno ricavate ulteriori zone per attività, oltre a un locale di servizio. I lavori in esecuzione riguardano il giardino e l’interno della struttura, mentre sulle coperture, negli ultimi anni particolarmente problematiche a causa delle consistenti infiltrazioni, si è intervenuti nel corso dell’estate. (Lanazione.it)

Inaugurato il nuovo asilo nido - Una struttura all’avanguardia, completa, sostenibile e immersa nel verde. E’ l’asilo nido “Nidolino” di Ripi, situato in Via Cerasano, ristrutturato con i fondi del PNRR e riconsegnato alla comunità con un anno e mezzo di anticipo sulla tabella di marcia. La scuola, che verrà gestita dalla... (Frosinonetoday.it)