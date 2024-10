Le dichiarazioni di Auriemma sul Napoli (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, il giornalista Raffaele Auriemma ha espresso il suo parere ottimista sulle prospettive del Napoli per la stagione in corso. Auriemma ha affermato con sicurezza che la squadra partenopea arriverà prima o seconda in campionato, sostenendo questa opinione insieme all’ex calciatore e suo collega Ciccio Graziani. Questa dichiarazione riflette un’analisi ponderata basata sulla forza dell’attuale rosa e sulle dinamiche del campionato. Auriemma: La competitività dell’organico Secondo Auriemma, l’organico del Napoli è tra i più competitivi degli ultimi anni, in particolare dal periodo successivo all’era Benitez. Terzotemponapoli.com - Le dichiarazioni di Auriemma sul Napoli Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, il giornalista Raffaeleha espresso il suo parere ottimista sulle prospettive delper la stagione in corso.ha affermato con sicurezza che la squadra partenopea arriverà prima o seconda in campionato, sostenendo questa opinione insieme all’ex calciatore e suo collega Ciccio Graziani. Questa dichiarazione riflette un’analisi ponderata basata sulla forza dell’attuale rosa e sulle dinamiche del campionato.: La competitività dell’organico Secondo, l’organico delè tra i più competitivi degli ultimi anni, in particolare dal periodo successivo all’era Benitez.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Auriemma : “Il Napoli può lottare per lo scudetto! Inutile pensare che se si dice non succede - siamo nel 2024” - Tele A – Auriemma: “Il Napoli può lottare per lo scudetto! Inutile pensare che se si dice non succede, siamo nel 2024” Il giornalista Raffaele … L'articolo Auriemma: “Il Napoli può lottare per lo scudetto! Inutile pensare che se si dice non succede, siamo nel 2024” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Auriemma : “L’Inter non è la squadra da battere - Napoli è la più attrezzata” - Tele A – Auriemma: “L’Inter non è la squadra da battere, Napoli è la più attrezzata” Le parole del giornalista Raffaele Auriemma, durante la trasmissione … L'articolo Auriemma: “L’Inter non è la squadra da battere, Napoli è la più attrezzata” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Auriemma : “Inter come il Napoli - mi presero per pazzo quando parlai di crisi post-scudetto” - . net. k – Auriemma: “Inter come il Napoli, mi presero per pazzo quando parlai di crisi post-scudetto” Il giornalista Raffaele Auriemma, ha commentato la sconfitta dell’Inter … L'articolo Auriemma: “Inter come il Napoli, mi presero per pazzo quando parlai di crisi post-scudetto” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)